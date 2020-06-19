أثناء عمله.. إصابة مدير إدارة قنا الصحية بكورونا

أصيب الدكتور منتصر همام، مدير إدارة قنا الصحية ، بفيروس كورونا المستجد، خلال أداء عمله و يخضع حاليا للعلاج بمستشفى قنا العام للحجر الصحى لحين تماثله للشفاء.





وأعلن مدير إدارة قنا الصحية ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، تأكيد إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية، داعيًا محبيه بالدعاء له و لوالدته التى أصيبت بالفيروس أيضًا و أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.





و أكد همام، بأنه أجرى التحاليل اللازمة والتى أثبتت ايجابية إصابته بالفيروس، و أنه يخضع حاليا للعلاج بمستشفى قنا العام، لبدء برتوكول العلاج اللازم مع حالات كورونا.









تفاعل عدد كبير من متابعى مدير الإدارة الصحية، لدوره وتفانيه فى خدمة المرضى من أبناء قنا، و تحمله المخاطر مع فريق الرصد والتقصى للوصول إلى الحالات المخالطة لمصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.





يذكر أن الدكتور منتصر همام، تولى مسئولية إدارة قنا الصحية ، مطلع العام الحالى، ليتولى مسئولية عدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية الواقعة بنطاق إدارة قنا الصحية.



