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محافظات

أثناء عمله.. إصابة مدير إدارة قنا الصحية بكورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:07 م
د. منتصر همام
د. منتصر همام
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يوسف رجب
أصيب الدكتور منتصر همام، مدير إدارة قنا الصحية، بفيروس كورونا المستجد، خلال أداء عمله و يخضع حاليا للعلاج بمستشفى قنا العام للحجر الصحى لحين تماثله للشفاء.

وأعلن مدير إدارة قنا الصحية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، تأكيد إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية، داعيًا محبيه بالدعاء له و لوالدته التى أصيبت بالفيروس أيضًا و أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

و أكد همام، بأنه أجرى التحاليل اللازمة والتى أثبتت ايجابية إصابته بالفيروس، و أنه يخضع حاليا للعلاج بمستشفى قنا العام، لبدء برتوكول العلاج اللازم مع حالات كورونا.


تفاعل عدد كبير من متابعى مدير الإدارة الصحية، لدوره وتفانيه  فى خدمة المرضى من أبناء قنا، و تحمله المخاطر مع فريق الرصد والتقصى للوصول إلى الحالات المخالطة لمصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الدكتور منتصر همام، تولى مسئولية إدارة قنا الصحية، مطلع العام الحالى، ليتولى مسئولية عدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية الواقعة بنطاق إدارة قنا الصحية.


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