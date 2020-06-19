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تعليم

جامعة جنوب الوادي تعيد فتح مدنها لطلاب الفرق النهائية.. التقديم من هنا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:41 ص
رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى
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يوسف رجب
جامعة جنوب الوادي تعيد فتح المدن الجامعية لطلاب الفرق النهائية.. التقديم من هنا

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن بدء إعادة التسكين بالمدن الجامعية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات التي تبدأ يوم 4 يوليو 2020 .

و أشار غرباوى، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة طلاب الجامعة، خلال اجراءات التسكين أو الإقامة بالمدن المختلفة.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم التسكين بالمدن الجامعية جميع الطلاب المقيمين بها قبل 15 مارس 2020، كما يمكن للطلاب غير المقيمين بها قبل هذا التاريخ التقدم للتسكين مع منح الأولوية للطلاب من خارج محافظة قنا.

 و أشار بدران، إلى أن التسكين يتضمن صرف الوجبات اليومية لطلاب المدن الجامعية، كما يمكن للطلاب المقيمين خارج المدن الجامعية من الاستفادة بوجبة يومية في حالة رغبتهم.

رابط التقدم للتسكين بالمدن الجامعية من هنـــا

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