حصول جامعة جنوب الوادى على مركز متقدم فى التصنيف البحثي "SCImago"





أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حصول الجامعة، على مركز متقدم فى التصنيف البحثي للجامعات "SCImago"، وذلك وفقا لمؤشر الإنتاجية للعام ٢٠١٩ والذى أعلنته معامل إس سي ماغو SCImago بالعاصمة الإسبانية.



وأوضح رئيس الجامعة، بأن تصنيف SCImago يعد من أهم التصنيفات، إذ يشمل سبعة مؤشرات لحجم البحث العلمي وفاعليته في العديد من المراكز البحثية التي تقع في العديد من دول العالم.

و أشار غرباوى، إلى أن معامل إس سي ماغو متخصصة بتحليل وتقييم المعلومات التي تتضمنها أهم قواعد المعلومات البحثية المتخصصة كقاعدة Scopus التي تعود لمؤسسةElsevier، وهي مؤسسة مستقلة تقوم بنشر الإنتاج العلمي للجامعات والمراكز البحثية. ويتكون المؤشر من سبع مؤشرات فرعية تهدف لتقديم نظرة متوازنة لواقع البحث العلمي في أي دولة.



وأضاف الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن التصنيف الدولى لعام ٢٠٢٠ تضمن 7026 مؤسسه بحثية دولية، وجاءت جامعة جنوب الوادي في المرتبة 767 في التقييم الكلي"438 في المؤشرات البحثية، 235 في التأثير المجتمعي".





و أوضح عكاوى، بأن الجامعة جاء ترتيبها رقم 31 فى التصنيف المحلى الذى يضم 41 مؤسسه محلية بجمهورية مصر العربية.

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