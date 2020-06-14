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محافظات

متستهونوش بالمرض.. رسالة مؤثرة من متعافى كورونا بقنا

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:33 م
رسالة مؤثرة من متعافى
رسالة مؤثرة من متعافى كورونا بقنا
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يوسف رجب
قال وافى فتحى حسين" متعافى من فيروس كورونا"، إنه خرج اليوم الأحد، من مستشفى قنا العام، بعدما دخل منذ أيام للعلاج من فيروس كورونا المستجد، وأنه تماثل للشفاء قائلا: "الحمد لله تعافيت تمامًا من الفيرس بفضل الله و جهد الطاقم الطبى بالمستشفى".

و تابع حسين، في تصريحات لـ"صدى البلد" : "وجدت أحسن معاملة داخل المستشفى العام سواء من الأطباء أو طاقم التمريض، و كلمة " جيش أبيض" أقل ما يمكن أن يوصف به الأطباء تجاه ما يقومون به من دور عظيم لخدمة المرضى دون تفرقة، فالكل يعمل بلا تقصير لخدمة المرضى بداية من أصغر عامل حتى مدير المستشفى.

و استطرد حسين، قائلًا: أنصح أى شخص إذا شعر بأى عرض أو تعب أن يذهب للمستشفى للاطمئنان على نفسه دون أى حرج، حتى يجد الرعاية والعناية اللازمة فى الوقت المناسب، فطالما وجد العلاج على يد أطباء متخصصين أكفاء ف مع عدم الاستهانة والاستهتار بهذا المرض.

و أضاف حسين، و أنصح الجميع أصحاء أو متعافين بارتداء الكمامة و غسل اليدين باستمرار تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، و المتعافين عليهم الالتزام بفترة النقاهة المقدرة بـ 14 يوم حتى يتعافى تمامًا.

وكان وافى كرم حسين " مقيم بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت"، خرج اليوم من مستشفى قنا العام، ضمن 9 متعافين من فيروس كورونا المستجد، بعد أيام من العلاج.

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