بدءًا من الأربعاء المقبل.. إضافة 21 وحدة صحية في قرى قنا للعمل على مدار 24 ساعة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه جار إضافة 21 وحدة صحية في قرى المحافظة للعمل كوحدات مركزية على مدار 24 ساعة ليصل بذلك إجمالى الوحدات المركزية إلى 45 وحدة صحية، من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات.





وأضاف الداودي، بأن ذلك في إطار المتابعة المستمرة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين وتخفيفا عليهم في ظل الظروف الراهنة لأزمة فيروس كورونا المستجد.





أوضح الداودي، أنه تم زيادة عدد الوحدات المركزية من 24 إلى 45 وحدة صحية لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين في عدد كبير من القرى تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات.





ووجه محافظ قنا، بضرورة متابعة انتظام سير العمل وحضور الأطباء وفرق التمريض وتوافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية والأمصال بتلك الوحدات لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة وتحويل المقصرين للتحقيق حال حدوث ذلك.





أشار الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، إلي أنه جار إنهاء إجراءات ندب الأطباء والممرضين إلى الوحدات التى تم اختيارها تمهيدا للعمل بها بدءا من الأربعاء المقبل.





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