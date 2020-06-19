عطفت عليه.. فقتلها غدرا بقطعة حديدية من أجل سرقة 15 ألف جنيه

عطفها عليه وإعطائه أموال كل فترة لم يشفع لها عند ابن خالتها، الذي أنهى حياتها بقطعة حديدية فوق رأسها، فى أول موقف ترفض أن تعطيه مبلغ مالى، حتى يعتمد على نفسه.

حاجته للمال، و تركها لأموالها أمامه دون خوف أو قلق، بحكم ما بينهما من صلة قرابة، جعله يتناسى كل ذلك و يسيل لعابه أمام مبلغ مالى وجده أمامه، دون أن يدرك عواقب جريمته.

جريمته التي ارتكبها غدرًا و ندم عليها أشد الندم، لم يقتصر ضررها عليه أو عائلتها فقط، بل تعدى ذلك إلى مئات الفقراء و البسطاء الذين كانت تتعهدهم بالرعاية و المساندة.

فبعد وفاتها سادت حالة حزن عميق بين أبناء قريتها، حزنا على فراق شخصية استثنائية، كرست و قتها و جهدها للعمل الخيرى، من خلال عمها بمديرية التضامن الاجتماعي، و مشغل الفتيات الذي أتاح فرص عمل للكثير من فتيات قريتها.

وأقر المتهم خلال التحقيقات، بأن طلب المجنى عليه أن يعتمد على نفسه و رفضها منحه ما يريد من أموال دفعه للاعتداء عليها بقطعة حديدية و الإستيلاء علي المبلغ الموجود أمامه، دون أن يقصد قتلها، و أنه كان ينوى مصالحها بعد فترة.

وكان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد أمين سند، رئيس مباحث المديرية، بالعثور على جثة منى ابراهيم ٤٤ سنه موظفه بمديرية التضامن الاجتماعي، ملقاه فى منزلها بقرية الإشراف القبليه و بها إصابات فى الرأس.

كشفت تحريات العميد عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا و المقدم محمد السنوسي رئيس مباحث مركز قنا، أن عبد الرحمن على حمدى ٢٤ سنه، عامل ابن خال المجنى عليها، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بقطعة حديدية بعدما رفضت منحه مبلغ كبير، و استولى على ١٥ ألف جنيه وفر هاربًا، حتى تمكنت الشرطة من ضبطه.

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