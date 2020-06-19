مصدر لنقل العدوى .. حاكم نيويورك: لن نسمح بتجمعات دعاية انتخابية للرئيس ترامب

حذر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو من خطورة حضور الفعاليات الدعائية التي يقيمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدن مختلفة، في إطار حملته لإعادة انتخابه لولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.





وأعلن كومو، خلال مداخلة له على قناة "سي إن إن"، أنه لن يسمح بإقامة أي فعاليات انتخابية كبيرة على أرض ولايته، محذرًا من خطورة مثل هذه التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا، والتي قد تنطوي على احتمالات عالية لنقل العدوى بين عدد كبير من الحضور.









وأضاف كومو "لطالما كان ترامب يتحرك انطلاقًا من دوافع سياسية. لقد كان رأيه دائما أن فيروس كورونا هو دور إنفلونزا عادي، ويطالب طوال الوقت بإعادة فتح الاقتصاد. إنه يعتقد أن إعادة انتخابه تتوقف على الاقتصاد".





وتابع كومو "إعادة الانتخاب أمر يتعلق بنموذج القيادة وليس بالاقتصاد. الولايات التي فتحت اقتصادها شهدت طفرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وهذا لن يؤثر على الاقتصاد فحسب، وإنما سيتسبب في وفاة المزيد من الأمريكيين".





وكان كومو قد قرر منتصف الشهر الجاري تعديل قواعد المرحلة الثالثة من إعادة فتح المناطق لتسمح بتجمعات تصل إلى 25 شخصا، بارتفاع عن الحد الذي كان مسموحًا به للتجمع قبل ذلك وهو 10 أشخاص.