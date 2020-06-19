غير مؤهل للرئاسة وتوسل للصين لإعادة انتخابه.. ماذا قال كتاب بولتون عن ترامب؟

تصدر كتاب مستشار الأمن الوطني السابق جون بولتون وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الجمعة وخاصة وصفه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه غير مؤهل للرئاسة وجاهل بأبسط الحقائق.





ويحمل كتاب بولتون أسم "الغرفة التي شهدت الأحداث" والذي يؤكد خلاله أن جميع تصرفات ترامب غير مسؤولة وتهدف للتمسك بمنصبه لفترة ولاية ثانية فقط.





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ويسعي البيت الأبيض الأمريكي لحظر نشر الكتاب، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية حصلت على نسخ منه، وشرعت في نشر مقاطع من محتوياته.





وأكد كتاب بولتون أن ترامب طلب مساعدة الصين لإعادة انتخابه خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الصيني "شي جينبينج" على هامش قمة العشرين التي عقدت في اليابان في العام الماضي.





وتابع أن ترامب أكد وقتها لنظيره الصيني "شي جينبينج" على أهمية المزارعين الأمريكيين وتأثير زيادة حجم المشتريات الصينية من فول الصويا والقمح على نتيجة الانتخابات.





وأوضح كتاب بولتون أن ترامب تصرف بعدم مسؤلية عندما قرر فرض عقوبات على مسؤولين صينيين متورطين في احتجاز مسلمي الإيجور، وهو ما أثار غضب الصين ورغم احتجاج ترامب على تصرفات بكين مع الإيجور الا أنه أول من رحب ببناء الصين لمعسكرات الاحتجاز.





وأضاف الكتاب أن ترامب يحابي للديكتاتوريين حيث عرض على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساعدته في عام 2018 في التحقيق الذي كان يجري في واشنطن حول شركة تركية متهمة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.





وقال الكتاب ترامب وافق على معالجة الأمور وقتها، قائلا إن المسؤولين الذين كانوا يديرون التحقيق هم من "أتباع أوباما".





وأفاد كتاب بولتون إن ترامب أخبر الرئيس الصيني أن الشعب الأمريكي يريد منه أن يجري التعديلات الدستورية اللازمة للسماح له بالاحتفاظ بالحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين.





وأكد الكتاب أن ترامب لم يكن يعلم أن بريطانيا قوة نووية رغم أن بريطانيا الدولة الثالثة بعد أمريكا وروسيا التي اختبرت سلاحا نوويا في عام 1952.