رفع حالة التأهب وتفعيل لجنة الأزمات بتعليم القاهرة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حملات إعلامية توعوية برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية لبث رسائل طمأنة للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين.





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وأكد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية مستعدة لماراثون الثانوية العامة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والأمنية والاحترازية ويتمنى أن تنتهي الامتحانات بسلام وامان والجميع في صحة وسلامة .





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واشار عطية إلى أن جميع الإدارات استلمت بوابات التعقيم الإلكترونية، مؤكدا على الانعقاد المستمر لغرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وانعقاد الاجتماعات مع القيادات ومديري العموم والوكلاء اون لاين علي مدار اليوم.







وأكد علي تركيب جميع بوابات التعقيم الإلكترونية بجميع اللجان واستلام الإدارات أدوات التعقيم والتطهير والمعقمات والكمامات والاقنعة الواقية وجميع المستلزمات من مخازن المديرية.







وأضاف عطية ان رجال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اوفياء يعملون بكامل طاقتهم وجاهزون للتدخل السريع في اي موقف.





واوضح انه تم رفع حالة التأهب والتدخل السريع وتفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث كما حث الطلبة وأولياء الأمور علي الالتزام واتباع التعليمات والبعد عن الشائعات.





ومن جانبه اشار محمد الحسيني مدير عام الشئون المالية والإدارية، إلي الانتهاء من صيانة جميع اللجان والاستراحات، لافتا الى انه يتم التعقيم اليومي لديوان عام للمديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس مقر اللجان والاستراحات بالاضافة الي توفير أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد للعاملين والمتردين علي الديوان والإدارات والمدارس وكذلك الكمامات كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية المنظمة للعمل.





وأوضح أنه تم التشديد على العاملين بارتداء الكمامة وعدم السماح بدخول ديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بدونها.