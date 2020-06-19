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أخبار العالم

مصدرها أوروبا .. الصين تكشف سبب الموجة الثانية لفيروس كورونا في بكين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:13 م
الصين تفسر سبب ظهور
الصين تفسر سبب ظهور موجة ثانية من كورونا في بكين
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قسم الخارجي
كشف مسؤولون صينيون عن سبب التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة بكين، مرجحين ظهور سلالة أخرى من الفيروس ، يقال إن مصدرها أوروبا.

وبحسب تشانج يونج المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإنه بحسب نتائج الدراسات الجينومية والوبائية الأولية، فإن الفيروس من أوروبا، لكنه يختلف عن الفيروس المنتشر حاليا في أوروبا، موضحا "أنه أقدم منه".

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يأتي ذلك بعد نشر السلطات الصينية معلومات عن تسلسل الجينوم الخاص بفيروس كورونا، حيث قدمت الصين التسلسل  إلى منظمة الصحة العالمية، التي كانت طالبت بالوصول إلى البيانات.

وفي وقت سابق، قال وو زونيو، كبير خبراء علم الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض، إن سلالة الفيروس في بكين تشبه سلالة أوروبا، على الرغم من أنها لا تنتقل بالضرورة من الدول الأوروبية مباشرة.

وعن أصل السلالة الحالية التي تضرب بكين، قال إنها انتقلت على الأرجح من خلال "بعض الأشخاص أو البضائع من خارج المدينة".

وسيؤدي التعرف على الجينوم؛ إلى تحديد ماهية التفشي الجديد ودرجة خطورته، خاصة بعد أن حذر الطبيب "يان تشانزو" البروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان الصينية، من أن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت حديثا في سوق "سينفادي" بالعاصمة بكين، أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة ووهان.

وأثارت عودة انتشار وباء كوفيد-19 في بكين، الذي يعتقد أنّه بدأ من سوق سينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر؛ بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.

وخلال الأشهر الأخيرة، خفّفت الصين معظم التدابير التي اتّخذتها لاحتواء الفيروس بينما اعتبرت الحكومة أنّها انتصرت على الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر العام الفائت.
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