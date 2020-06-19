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رياضة

الشوط الأول.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة ساوثهامبتون ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي نوريتش سيتي وساوثهمبتون، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في افتتاحية مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

كانت المباراة متكافئة بين الفريقين، وأضاع داني إنجز مهاجم نادي ساوثهمبتون أخطر فرص اللقاء حتى الآن في الدقيقة 33، عندما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها قوية وترتطم في العارضة، وتخرج خارج الملعب.

واستأنفت منافسات الدوري الإنجليزي بدءًا من يوم الأربعاء الماضي، بمباراتين مؤجلتين من الجولة الثامنة العشرين بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتنطلق مباراة فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثلاثين، في التاسعة والربع من مساء اليوم، على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد.
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