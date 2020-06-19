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حوادث

كاميرات المراقبة فضحته.. سائق يدعى سرقة ربع مليون جنيه من سيارة شركته

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:10 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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كتب محمد صبرى
كشفت مباحث القاهرة كذب إدعاء سائق بشركة باختلاقه واقعة تعرضه لحادث سرقة ربع مليون جنيه من داخل السيارة قيادته أثناء توقفها بطريق الأوتوستراد دائرة ١٥ مايو.


تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغا من محاسب بشركة قرر أنه سائق بذات الشركة قد تعرض لواقعة سرقة ربع مليون جنيه من داخل السيارة على أثر كسر زجاجها وقيام مجهول بالاستيلاء على الأموال ولاذ بالهرب.


وتمكن رجال الأمن من ضبط السائق الذى قرر بأنه قد قام بركن سيارة الشركة وبداخلها ربع مليون كان فى طريقه لتوريدها ، وعند توقفه بطريق الأوتوستراد بدائرة منطقة ١٥ مايو لشراء مياه معدنية من كشك عقب عودته فوجئ بكسر زجاج السيارة واختفاء المبلغ.


وتبين من التحريات وبعد تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تبين كذب ادعاء السائق وأنه وراء ارتكاب الواقعة.


وبتضييق الخناق علي السائق عدل عن أقواله، وأقر بارتكابه واقعة الاستيلاء على الاموال لمروره بضائقة مالية، حيث ارشد عن مكان إخفائه للمسروقات، وتم تحرير محضر وجار عرض المتهم والمسروقات على النيابة للتحقيق.

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