وزير خارجية اليونان: نتشارك مع مصر في رؤيتها للمنطقة

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن "مصر دولة صديقة لليونان، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترى وتقرأ واقع شرق المتوسط والمنطقة ككل بنفس الطريقة التي تقرأها بها اليونان "، وذلك في حديث لقناة "ألفا" اليونانية.





وعلق وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أمس الخميس، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.









وكتب وزير الخارجية اليوناني على "تويتر" قائلا: "عقدت لقاءً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، تأكيدا للعلاقات القوية، والتركيز على مزيد من تعزيز التعاون".





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، دندياس وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير اليوناني بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية اليونان إلى القاهرة، والتي تعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة بين مصر واليونان في جميع المجالات، طالبًا بنقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليوناني، ومؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية اليونانية من خصوصية وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلًا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص.





من جانبه؛ نقل نيكوس دندياس تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى الرئيس، معربًا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة والتي تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة، فضلًا عن دورها الرئيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكدًا الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد أداة ناجحة للتنسيق والتعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.