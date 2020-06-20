أحمد شلبي: تطوير المدن الذكية لم يعد رفاهية ومطلب لا غنى عنه

اثبتت الأزمة الراهنة أن التحول الرقمي هو المستقبل لأي صناعة أو مجال للتجارة والأعمال حول العالم، فكل القطاعات اتجهت نحو الرقمية لتسيير أعمالها.





وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن السوق العقارية كانت ولا تزال من القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير.





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وأضاف شلبي فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن تطوير المدن الذكية لم يعد رفاهية وإنما أصبح ضرورة ملحة، وعلى مستوى الشركات فتنمية البنية التحتية الرقمية للشركات والتي تمكنهم من مباشرة أعمالهم عن بعد وبشكل كامل أصبحت أيضًا مطلبًا لا غنى عنه، فالاعتماد على العمل عن بُعد والتسويق والبيع الالكتروني بشكل أساس أصبح أحد أهم المحاور لتنمية القطاع العقاري".





وأوضح شلبي، أن "تطوير مصر تعمل منذ نشأتها على بناء مدن ومجتمعات ذكية ومستدامة بدءًا من البنية التحتية وحتى الخدمات المقدمة في هذه المدن وهذا ليس بشيء جديد لكن بدأنا في الفترة الأخيرة بتكثيف أنشطتنا في ما يتعلق بالبيع والتسويق الإلكتروني فنحن كنا من أوائل الشركات التي اتجهت إلى التسويق الالكتروني في بداية الأزمة لنواكب التغيرات السريعة للسوق".





وتابع أن "الشركة تتجه بقوة نحو الاستثمار في البنية التحتية الذكية للمدن والمجتمعات التي نعمل على تطويرها، وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة لإنشاء المدن والمجتمعات الذكية مقارنة بالتقليدية، إلا أنها تقلل النفقات مستقبلًا في ما يتعلق بالإدارة والتشغيل على مستوى العملاء وكذلك الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المشروع، ويمكن أن نرى ذلك بقوة في مشاريعنا الثلاثة في العين السخنة والساحل الشمالي ومستقبل سيتي لوجود بنية تحتية ذكية تمكننا من إدارة مكونات البنية التحتية الداخلية للمشاريع.