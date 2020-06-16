وزير الاتصالات: دمج الاقتصاد الموازي عبر التجول الرقمي.. وملف موحد للكيانات الاقتصادية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان خطة الحكومة للتحول الرقمى تحت مسمى مشروع مصر الرقمية تتضمن مشروع قواعد البيانات القومية المتكاملة، والذى يهدف لتيسير عمليات تبادل المعلومات والبيانات، وتقديم خدمات مميزة بين الدولة والمواطن والمستثمر من خلال قنوات فاعلة ومتعددة.









وأضاف الوزير خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء انه سيتم عمل ملف موحد للكيانات الاقتصادية، ورصد الاقتصاد الموازى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، وإتاحة التقارير والمؤشرات التى تخدم جهات الدولة وتدعم اتخاذ القرار.









وزير الاتصالات: التحول الرقمي يتضمن التحول لمنظومة اللانقدية والشمول المالي لأغراض مكافحة الفساد اقرأ ايضا ..









ونوه إلى أنه يتم إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، وتراعى الاستراتيجية ضرورة الاهتمام بمحور التعليم والتدريب لمواجهة نقص العمالة المُدربة فى مجال الذكاء الاصطناعى.









وأكد الوزير أن خطة الذكاء الاصطناعى سوف تمنح الفرصة للشركات الناشئة للاشتراك فى مشروعات مع جهات الدولة المختلفة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وعقد سلسلة من ورش العمل التى تضم ممثلى هذه الشركات، وتصميم المناهج المطلوبة لبناء قدرات الشباب فى هذا المجال.





وأوضح الوزير أن خطة وزارة الاتصالات للتحول الرقمى تتضمن مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر أن يقام على إجمالى مساحة تبلغ 211 فدانا، وتبلغ إجمالى المساحة البنائية للمرحلة الأولى 60 ألف متر مسطح تقريبا وتشمل مبنى الابتكار، مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات، المعهد القومى للاتصالات، ومبنى أكاديمية تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، ومن المُخطط له أن تبلغ مدة تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة 14 شهرا من الانتهاء من التصميمات، ويهدف هذا المشروع إلى خلق بيئة متكاملة تدعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.