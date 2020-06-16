وزير الاتصالات: التحول الرقمي يتضمن التحول لمنظومة اللانقدية والشمول المالي لأغراض مكافحة الفساد

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن مشروع التحول الرقمى للدولة يستهدف تطوير المنظومة التكنولوجية لمصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية على عدة مستويات، ومنها المستوى الأمنى والاقتصادى والدبلوماسي.
وأضاف وزير الاتصالات،خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء،أن خطة التحول الرقمى تتضمن مشروع إنشاء الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومهمتها توصيل دعم الدولة من الخدمات الصحية لكل المصريين عن طريق ربط المجالس الطبية المتخصصة الدولة بالمستشفيات والمراكز المقدمة للخدمات الطبية.
وتابع أنه سيتم توفير إمكانية تقديم الطلبات من المحافظات عامة وخاصة النائية منها لرفع المعاناة عن المواطنين استكمالا للمشروع القومى لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأوضح أن مشروع التحول الرقمى سيعمل على إنشاء منصة المدفوعات، والتى تتطلب وجود منظومة للدفع الإلكترونى و الشمول المالى، وتهدف إلى استخدام كارت ذكى واحد لكل مواطن يجمع كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والدعم ويحتوى كذلك على كافة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بكل خدمة للتعامل مع الحكومة وخدمة التحويل بين المحافظ الإلكترونية.
وأوضح أنه سيتضمن التحول إلى المنظومة اللانقدية والشمول المالى لأغراض مكافحة الفساد ، وإتاحة جميع استحقاقات المواطن على حساب موحد، وإتاحة بدائل متعددة للدفع الإلكترونى للخدمات دون الحاجة للدفع النقدى بالمنافذ الحكومية وذلك من خلال نقاط البيع أو ماكينات الصراف الآلى أو مكاتب الخدمات أو من خلال محفظة المحمول.
وأضاف وزير الاتصالات،خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء،أن خطة التحول الرقمى تتضمن مشروع إنشاء الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومهمتها توصيل دعم الدولة من الخدمات الصحية لكل المصريين عن طريق ربط المجالس الطبية المتخصصة الدولة بالمستشفيات والمراكز المقدمة للخدمات الطبية.
وتابع أنه سيتم توفير إمكانية تقديم الطلبات من المحافظات عامة وخاصة النائية منها لرفع المعاناة عن المواطنين استكمالا للمشروع القومى لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأوضح أن مشروع التحول الرقمى سيعمل على إنشاء منصة المدفوعات، والتى تتطلب وجود منظومة للدفع الإلكترونى و الشمول المالى، وتهدف إلى استخدام كارت ذكى واحد لكل مواطن يجمع كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والدعم ويحتوى كذلك على كافة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بكل خدمة للتعامل مع الحكومة وخدمة التحويل بين المحافظ الإلكترونية.
وأوضح أنه سيتضمن التحول إلى المنظومة اللانقدية والشمول المالى لأغراض مكافحة الفساد ، وإتاحة جميع استحقاقات المواطن على حساب موحد، وإتاحة بدائل متعددة للدفع الإلكترونى للخدمات دون الحاجة للدفع النقدى بالمنافذ الحكومية وذلك من خلال نقاط البيع أو ماكينات الصراف الآلى أو مكاتب الخدمات أو من خلال محفظة المحمول.