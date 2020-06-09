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وزير الاتصالات : نقل رقم المحمول من شركة لأخرى يتم خلال 24 ساعة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:55 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
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عبد الخالق صلاح
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشركات، خلال 24 ساعة فقط.
 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه يمكن للعميل صاحب الخط الذهاب إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها ويقدم طلبا ويثبت ملكيته للخط، ثم تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل، وتصل للعميل رسالة نصية بقبول طلبه.


وفيما يتعلق بالأرقام التي تظهر بخاصية الـ«private number» على التليفون المحمول قال إنه جار مراجعة هذا الموضوع وحوكمته بحيث يكون لمن يتطلب عمله ومسئولياته هذه الخاصية، مضيفًا :"ندرس الموضوع وحوكمته فنيًا وتقنيًا وسنعيد هيكلته".
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