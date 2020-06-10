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اقتصاد

سرحان: إطلاق خدمات سداد مستحقات الكهرباء إلكترونيا يتوافق مع الشمول المالي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:10 ص
تشغيل المنشآت المالية
تشغيل المنشآت المالية
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محمد يحيي
أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية e-finance التابعة للحكومة، أن اتفاقية التعاون التي وقعها البنك الأهلي المصري لشحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر التطبيق الإلكتروني "الكهربا خالص"، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، تتوافق مع توجهات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي.

أضاف " سرحان" في تصريحات له، أن الاتفاق يدعم مجموعة واسعة من عدادات الشركات الكبرى، إذ يتيح لمستخدميه شحن بطاقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام خاصية "الدفع بدون تلامس" (NFC) على الهواتف المحمولة من أي مكان وفي أي وقت.

أوضح أنه بموجب تلك الخاصية سيتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد عبر تطبيق "الكهربا خالص" المتاح حاليا كمرحلة أولي على جوجل ستور "نظام اندرويد" والذي يتم تحميله على جميع الهواتف الذكية بطريقة بسيطة.

أوضح أن الاتفاق مع الجهاز المصرفي والحكومي لتحسين الخدمات العامة للمواطنين، تتوافق مع استراتيجية الدولة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتقليل تعاملات المواطنين.

وأضاف أن شركته بصفتها الذراع التكنولوجي للحكومة تعمل دائما على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية عبر تسخير التكنولوجيا في كل المهام اليومية بما يتماشى مع الاستراتيجية المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي وتقليل الاعتماد على الكاش والتحول إلى مجتمع لا نقدي.
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