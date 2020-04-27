ذراع التطوير التكنولوجي للحكومة.. إي فاينانس: لم يقتصر دورنا في أزمة كورونا على الدعم المادى فقط.. إبراهيم سرحان: نساند الدولة بكل ما نملك من إمكانيات في هذه المرحلة الهامة

إبراهيم سرحان:

لدينا التزام دائم نحو الوطن في جميع الأوقات والظروف

نعمل على تجهيز وإعداد البنية التحتية التكنولوجية والمشروعات القومية للحكومة المصرية

أكد إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ( إي فاينانس ) أن ما تقوم به الشركة وفريق عملها فى هذه المرحلة الهامة التى تواجه فيها الدولة فيروس كورونا يأتي في إطار الالتزام الدائم نحو الوطن في جميع الأوقات والظروف ودعم القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجا، ودعم مؤسسات الدولة المصرية.









وأضاف سرحان، أن دور شركة إي فاينانس في هذه المحنة لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات والدعم المادي، بل هو أوسع بكثير ويتضمن قيام الشركة بدورها الرئيسي في تجهيز وإعداد البنية التحتية التكنولوجية والمشروعات القومية التي أسندتها إليها الحكومة المصرية مؤخرا، في إطار المهام التي تنفذها كونها ذراع التطوير التكنولوجي للحكومة

يذكر ان شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" اعلنت عن تقديم تبرعات بمبلغ 2.5 مليون جنيه إلى عدة جهات حكومية وخيرية متخصصة لتوجيهها إلى دعم القطاع الطبي في مصر ومساعدة العمالة غير المنتظمة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ويأتي التبرع مكملا لجهود "إي فاينانس" التي بذلتها منذ بداية الأزمة لمساندة المصريين وتخفيف العبء عن كاهل الدولة المصرية، وتستهدف التبرعات تحمل جزء من تكاليف المستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات الميدانية ودعم الطواقم الطبية، فضلا عن تقديم يد العون للعمالة اليومية التي تضررت بسبب التعطل المُرافق للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تستهدف محاصرة فيروس كورونا.









وتشمل هذه التبرعات مبلغ مليون جنيه تم توجيهها لمؤسسة "مصر الخير" و"بنك الطعام المصري" لدعم الأسر الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة التي تعتبر أكثر فئة متضررة في الأزمة الحالية بسبب توقف فرصها نتيجة إجراءات الإغلاق والحظر.









كما تبرعت "إي فاينانس" بمبلغ مليون جنيه أخرى للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن بغرض تأسيس مستشفيات ميدانية ودعم جهود الوزارة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وكذلك، تبرعت شركة e-cards إحدى الشركات التابعة لإي فاينانس بمبلغ نصف مليون جنيه لشراء مستلزمات طبية لصالح مستشفيات العزل الصحي.