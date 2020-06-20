خلال اجتماعها بوكلاء وزارة الصحة.. هالة زايد تطمئن على خطة الوزارة للتأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة..تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة و79 وفاة بفيروس كورونا

أشرفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الانتهاء من إجراءات خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والثانوي الفني، والتي تم وضعها بالتنسيق مع كافة القطاعات المختصة بالوزارة وبالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان والقائمين على عملية التصحيح خلال فترة انعقاد الامتحانات.





جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، اليوم، عبر تنقية (الفيديو كونفرانس) مع وكلاء وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، والقطاعات المختصة بخطة التأمين الطبي بالوزارة، وتشمل كل هيئة التأمين الصحي و قطاع الطب الوقائي والعلاجي والرعاية الأساسية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى هيئة والإسعاف.





وأكدت الوزيرة الاستعداد الكامل للامتحانات من خلال تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية والمرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة للجان والتشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد.





وتابعت الوزيرة أنه تم التأكد أيضًا من تمركز سيارات الإسعاف بأماكنها المحددة في محيط اللجان لنقل أي حالة طارئة واتباع خطط الإخلاء المقررة لأقرب مستشفى مجهز لاستقبال تلك الحالات.





وأكدت الوزيرة أنه تم مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات والأدوية الإضافية، كما تم التأكد من توافر مخزون احتياطي من المستلزمات والأدوية بمخازن الوزارة.





وأكدت الوزيرة سلامة الطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، باعثة رسالة طمأنينة للأهالي، مناشدة أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان حرصًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.





وفى ذات السياق، أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اتصالًا هاتفيًا، صباح اليوم، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واستعرضت الوزيرة الإجراءات المتبعة ضمن خطة التأمين الطبي، كما أكدت خلال الاتصال توفير كافة سبل الرعاية الطبية لجميع الطلاب والمشرفين على الامتحانات، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من التنسيق بين الجهات المختصة في كل من الوزارتين لتذليل أي عقبات أو تحديات أثناء فترة انعقاد الامتحانات.





وأشارت الوزيرة إلى التنسيق الكامل بين كل من وكلاء وزارة الصحة ووكلاء وزارة التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي، مضيفة أنه تم التأكد من استعداد فرق الانتشار السريع بكل محافظة للتأمين الطبي وتقديم الدعم الكامل عند حدوث أي طارئ بكل محافظة.





ومن جانبه أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن ثقته في إجراءات التأمين الطبي الخاصة بكل أفراد منظومة الامتحانات، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين جهات الدولة المعنية في إطار المسئولية الوطنية لتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب.

























أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2017 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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