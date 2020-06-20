الكنيسة الأسقفية: نصلى من أجل الوصول لحل ودى عادل لقضية سد النهضة

أعرب المطران منير حنا مطران الكنيسة الاسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى عن أسفه لتعثر مفاوضات سد النهضة.
وقال مطران الكنيسة الأسقفية في مصر –في بيان له اليوم- إن طلب مصر لتدخل مجلس الأمن يؤكد حرصها على الوصول إلى حل ودى يحقق العدل فى توزيع مياه النيل على شعوب المنطقة.
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وأكد "حنا" أنه يأمل أن تدرك إثيوبيا أولوية وأهمية العلاقات و التعاون مع دول الجوار وإن النيل هو هبة من الله للشعوب التى تعيش على ضفافه.
وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في ضمان الوصول إلى حل يضمن صالح كل شعوب المنطقة ويجنب الصراعات، داعيا إلى الصلاة من أجل يتحقق حلا مرضيا لكل الأطراف من خلال التفاوض الودى.
وأعلنت مصر اليوم الجمعة أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.