أهم الأخبار.. مصر تحيل أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن.. مقتل مصري بـ السعودية وتركي آل الشيخ يطالب محبيه بالدعاء له

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المتنوعة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

تفاصيل طلب مصر لمجلس الامن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي.. فيديو

أعلنت جمهورية مصرالعربية اليوم الجمعة الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٠ أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية

النائب العام يأمربحبس عصابة خطف هواتف المواطنين على "الدائري"

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه،

واستعراض القوة، وقيادة مركبة عكس الاتجاه، وبدون لوحات معدنية





مقتل مصري بـ السعودية

‎أعلنت الجالية المصرية بالسعودية مقتل شاب مصري يدعى أحمد سعيد الطاهر 27 سنة بجدة من أبناء محافظة الشرقية مركز ابو حماد.

الصحة تعلن الانتهاء من خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة

طمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الانتهاء من إجراءات خطة التأمين الطبي لـ امتحانات

الثانوية العامة والثانوي الفني، والتي تم وضعها بالتنسيق مع كافة القطاعات المختصة بالوزارة وبالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية.







الصحة: ارتفاع عدد حالات المتعافين من كورونا إلى 13928

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية





تركي آل الشيخ: أهزم المرض جولة ويهزمني جولات.. وربنا معايا

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه ما زال يصارع

مرضه في الوقت الحالي.





تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

نفي الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، خروجها من مستشفي ابو خليفة للعزل الطبي ونقلها الي

مستشفي اخر، مؤكدين ان حالتها الصحية لا تسمح بذلك.





يمنع تكاثر فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته حول عقار ايفرمكتين

نشرت جامعة موناشفي أستراليا مؤخرًا بحثًا حول أهم الأدوية المضادة للفيروسات، وأفاد بأن عقار الإيفرمكتين

، وهو دواء يستخدم على نطاق واسع لعلاج بعض الأمراض الطفيلية في البشر وحيوانات المواشي

، ويمنع تكاثر فيروس كورونا داخل خلايا الجسم، وعلى الرغم من الاستنتاج الحذر