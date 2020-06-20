عماد النحاس: حددنا 6 أسماء من الأهلي مقابل طاهر محمد طاهر.. تفاصيل

كشف عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، ستة أسماء من صفوف الأهلي في حال إتمام صفقة انتقال طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال النحاس فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه حدد كل من أحمد ياسر ريان، ناصر ماهر، حسين السيد، أكرم توفيق، محمد شريف وأخيرًا باسم علي.
وأوضح أنه سيعرض هؤلاء اللاعبين على إدارة المقاولون العرب والتي بدورها ستعرضها لمسئولي الأهلي خلال مرحلة التفاوض بين الطرفين.
ويسعى النحاس للاستفادة بلاعب أو أثنين من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة في حال رحيل طاهر محمد طاهر.
وكان النادي الأهلي عبر مدير التعاقدات أمير توفيق كشف في تصريحات سابقة أن ناديه يرغب في الاستفادة من طاهر محمد طاهر سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
جدير بالذكر أن صاحب الـ23 عامًا شارك مع المقاولون العرب خلال الموسم الحالي في ست مباريات سجل من خلالهم هدفا وحيدا.