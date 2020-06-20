أهالى عبد الحميد مكى بدار السلام يشكون من تعديات الباعة الجائلين

بعث إسلام شوكت من أهالى منطقة دار السلام بالقاهرة رسالة عبر خدمة بين الناس المخصصة لشكاوى المواطنين بموقع صدى البلد الإخبارى يشكون فيها من انتشار الباعة الجائلين والمخالفات.





وأوضح أن شارع عبد الحميد مكى بمنطقة دار السلام بالقاهرة يعانى من انتشار الباعة الجائلين وتعديات أصحاب المحلات التجارية ، معطلين حركة المرور بالشارع .





وطالب الأهالي من المسؤولين بسرعة التعامل مع الأمر .







