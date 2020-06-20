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بين الناس

أهالى عبد الحميد مكى بدار السلام يشكون من تعديات الباعة الجائلين

السبت 20/يونيو/2020 - 01:02 م
باعة جائلين
باعة جائلين
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كريم ناصر
بعث إسلام شوكت من أهالى منطقة دار السلام بالقاهرة رسالة عبر خدمة بين الناس المخصصة لشكاوى المواطنين بموقع صدى البلد الإخبارى يشكون فيها من انتشار الباعة الجائلين والمخالفات. 

وأوضح أن شارع عبد الحميد مكى بمنطقة دار السلام بالقاهرة يعانى من انتشار الباعة الجائلين وتعديات أصحاب المحلات التجارية ، معطلين حركة المرور بالشارع . 

وطالب الأهالي من المسؤولين بسرعة التعامل مع الأمر . 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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