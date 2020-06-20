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أخبار العالم

مصر تحيل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن.. وترامب يؤكد: واشنطن وجدت بديل لمنظمة الصحة العالمية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السبت 20/يونيو/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
مصر تدعو لاجتماع وزاري طارئ في الجامعة العربية بشأن ليبيا
مصر تسجل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصحة السعودية: 4301 إصابة جديدة بكورونا و1849 حالة شفاء
إيطاليا.. تحذير من "مؤشرات منذرة" بشأن كورونا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر أعلنت أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.

وشددت الخارجية المصرية على  عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق، مشيرةً إلى أن الخطاب استند  إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت "الوطن" أن جامعة الدول العربية أعلنت أن مصر طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الاوضاع في ليبيا عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشارت "القبس" إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت تعافي 400 شخص من فيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 1774 إصابة و79 حالة وفاة. 

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن الكويت أعلنت تسجيل 5 حالات وفاة، و604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 313 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 38 ألفا و678 حالة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية شهدت انخفاضا ملموسا لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية الجمعة عن رصد 4301 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 4757 إصابة أول أمس الخميس، و4919 إصابة.

وأشارت "الوطن" إلى أن الإمارات أعلنت تسجيل 393 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ اجمالي الاصابات 44145 حالة، إضافة إلى تسجيل 755 حالة شفاء جديدة للمصابين بالفيروس ذاته ليبلغ اجمالي حالات الشفاء 30996 حالة.

ولفتت "الأنباء" إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد أن المنطقة العربية تعاني من "تنمر إقليمي" من إيران وتركيا، داعيا إلى تفعيل العمل العربي المشترك بأسرع وقت ممكن لمواجهة هذا النوع من التحديات.

دوليًا، نقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن بلاده توصلت لى شركاء بديلين في مشروعات صحية عالمية، وذلك بعد انسحابها من منظمة الصحة العالمية باستثناء ما يتعلق بأنشطة مكافحة شلل الأطفال، وهو المجال الذي كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نسب فضلا فيه إلى "عمل المنظمة الجيد".

وأوضحت "الجريدة" أن  السلطات الصحية الإيطالية،حذرت من ظهور "مؤشرات منذرة" بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، لا سيما في روما، مشيرةً إلى أن انتقال الفيروس "لا يزال قويا"، داعية الناس إلى توخي الحذر.





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