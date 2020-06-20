كولومبيا تخفض مجددا توقعات إنتاج النفط في 2020

أعلنت وزيرة التعدين والطاقة في كولومبيا ماريا فرناندا سواريز أن إنتاج البلاد النفطي سيكون أقل مما كان متوقعا في السابق نظرا لانخفاض أسعار الوقود.





وقالت سواريز، في مؤتمر صحفي أجري عن بعد: "إننا تحدثنا بشأن متوسط إنتاج النفط للعام الحالي - نتوقع أن يكون بين 820 ألفا و850 ألف برميل (يوميا)".





اقرأ أيضا: صدمة.. سعر كيلو الذهب يتخطى المليون جنيه بنهاية 2020





كانت الحكومة تتوقع في أبريل أن يكون الإنتاج هذا العام في حدود 580 ألف برميل يوميا، مع بلوغ سعر برنت 35 دولارا للبرميل.





وصعد خام برنت يوم الجمعة 61 سنتا إلى 42.12 دولار للبرميل، وذلك بعد أن كان قد بلغ في وقت سابق من الجلسة 42.92 دولار.





وقالت سواريز إن التعافي الاقتصادي في النصف الثاني من العام قد يعني ارتفاع أسعار الخام.







وكانت كولومبيا تأمل سابقا في بلوغ الإنتاج 900 ألف برميل يوميا هذا العام.