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اقتصاد

كولومبيا تخفض مجددا توقعات إنتاج النفط في 2020

السبت 20/يونيو/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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رويترز

أعلنت وزيرة التعدين والطاقة في كولومبيا ماريا فرناندا سواريز أن إنتاج البلاد النفطي سيكون أقل مما كان متوقعا في السابق نظرا لانخفاض أسعار الوقود.


وقالت سواريز، في مؤتمر صحفي أجري عن بعد: "إننا تحدثنا بشأن متوسط إنتاج النفط للعام الحالي - نتوقع أن يكون بين 820 ألفا و850 ألف برميل (يوميا)".


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كانت الحكومة تتوقع في أبريل أن يكون الإنتاج هذا العام في حدود 580 ألف برميل يوميا، مع بلوغ سعر برنت 35 دولارا للبرميل.


وصعد خام برنت يوم الجمعة 61 سنتا إلى 42.12 دولار للبرميل، وذلك بعد أن كان قد بلغ في وقت سابق من الجلسة 42.92 دولار.


وقالت سواريز إن التعافي الاقتصادي في النصف الثاني من العام قد يعني ارتفاع أسعار الخام.


وكانت كولومبيا تأمل سابقا في بلوغ الإنتاج 900 ألف برميل يوميا هذا العام.

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