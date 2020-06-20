الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 27 إصابة جديدة بينها 23 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، السبت، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 27 إصابة جديدة بواقع 23 بعدوى محلية و4 حالات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي المصابين إلى 83352 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.









وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 22 حالة في بكين وحالة واحدة في مقاطعة خبي، فيما تم تسجيل 4 حالات جديدة يشتبه في إصابتها بالمرض في بكين، وأضافت أن 12 شخصا خرجوا من المستشفيات أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78410 أشخاص، فيما بلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 1868 حالة خرج منها 1785 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم.









وتابعت اللجنة أن 6023 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 232 شخصا، فيما تم أمس تسجيل 7 حالات جديدة دون أعراض بينها 5 حالات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض التي لا تزال تخضع للملاحظة الطبية إلى 108 حالات بينها 57 حالة وافدة من الخارج.









وحتى نهاية أمس، تم تسجيل 1127 إصابة بالفيروس بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 45 إصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و446 إصابة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج 1074 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و434 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.