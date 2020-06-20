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تعليم

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

السبت 20/يونيو/2020 - 09:50 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والمختصة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2020 قد بدأت أعمالها اليوم استعدادا لبدء انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 غدًا، الأحد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات تطمئن الآن على آخر الاستعدادات الخاصة تجهيز وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة، وعملية تأمين أوراق الأسئلة، والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة للمحافظات الحدودية البعيدة.


وقالت وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المركزية تم تشكيلها برئاسة الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وبعضوية مجموعة من قيادات الوزارة وممثلين عن الوزارات والجهات والهيئات المعنية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن غرفة العمليات المركزية وزارة التربية والتعليم بها فريق لمكافحة الغش الإلكتروني يقوم برصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان ، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها ؛ حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.


جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2020 غدا، الأحد، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، يتمثل فيما يلي : 


الأحد 21 يونيو : اللغة العربية 


الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى


الأحد 28 يونيو : الديناميكا


الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة


الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ


الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا


الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس


الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 


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