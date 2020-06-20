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منوعات

دراسة جديدة عن أشعة الميكروويف وتأثيرها على الجسم

السبت 20/يونيو/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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مريم صليب
رغم أننا وصلنا إلى حد كبير من التطور التكنولوجي في هذه الأيام، إلا أن بعض الأشخاص مازالوا متخوفين من استخدام الميكرويف لتسخين الطعام خوفا من الاشعة الكهرومغناطيسية بداخله. 

وحسب ما ورد في "نوفوستي" ، أن المعلومات الخاطئة المنتشرة ، و التي ينقلها البعض أن استخدام الميكرويف يصيب الأشخاص بالسرطان عارية تماما من الصحة . 

وأوضح أنطون ياستربتسيف، خبير البيئة، أن تعرض الطعلم للأشعة الكهرومغناطيسية في الميكرويف لا يتسبب في أي خلل في جزيئاتها كما يشاع بين البعض، موضحا أن الميكرويف يقوم بإرسال موجات كهرمغناطيسية لتسخين الطعام ، مؤكدا أن افران الميكرويف صممت بحيث عند غلق بابها لا تخرج الموجات منها إلى الخارج . 

جدير بالذكر أن الخبير أشار إلى أنه  في  الوقت ذاته تنبعث أشعة كهرومغناطيسية ضعيفة كأي جهاز كهربائي عندما يعمل ، و يفضل في هذه الحالة عدم الاقتراب من الفرن .
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