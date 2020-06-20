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مرأة

بشرط مرور عام كامل.. استشاري تجميل: جراحة تكبير الثدي لا تؤثر على الحمل والرضاعة

السبت 20/يونيو/2020 - 03:50 م
تأثير عملية تكبير
تأثير عملية تكبير الثدي على الحمل والرضاعة
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آية التيجي
تعتبر عملية تكبير الثدي إحدى العمليات الآمنة التي تحقق نتائج تجميلية لبعض النساء اللاتي يعانين من صغر حجم الثدي، والحصول على مظهر طبيعي ومناسب لشكل جسم المرأة، ولكن يبقى السؤال: هل تؤثر على الحمل والرضاعة؟


قال الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن أحد أهم الشروط التي يجب القيام بها عند إجراء عملية تكبير الثدي هو التأكد من استيفاء المريضة لجميع شروط العملية، ويتم كذلك عبر القيام بالفحوصات الهامة المخصصة لمثل هذه العمليات.



وأضاف عماد الدين، في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "بشأن تأثير عملية تكبير الثدي على الحمل أو الرضاعة، فيمكن لهذه العملية أن لا تؤثر على الحمل والرضاعة؛ حيث تتم عبر الغرسات التي توضع خلف الغدد الثديية".


وأشار إلى أنه لعمل الغرسات في عملية تكبير الثدي يجب وضع الحشو خلف الغدد الثديية وأسفل عظمة القفص الصدري، كذلك نوع الشق الجراحي والذي ينبغي أن يبتعد عن قنوات الحليب تماما، وذلك حتى لا يؤثر عليها أو على الرضاعة، أو على الجنين خلال فترة الحمل.


ونصح عماد الدين، بأنه يجب مراعاة الانتظار عاما كاملا بعد تكبير الثدي ومن ثم حدوث الحمل والرضاعة من جديد، وأن تتم العملية كذلك بعد الانتهاء من الرضاعة بفترة لا تقل عن 6 أشهر.
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