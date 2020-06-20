بشرط مرور عام كامل.. استشاري تجميل: جراحة تكبير الثدي لا تؤثر على الحمل والرضاعة

وضع الحشو

خلف الغدد الثديية و

أسفل

عظمة

القفص الصدري، كذلك نوع الشق الجراحي والذي ينبغي أن يبتعد عن قنوات الحليب

تماما، وذلك حتى لا

يؤثر عليها أو على الرضاعة، أو على الجنين خلال فترة الحمل.

وأشار إلى أنه لعمل الغرسات