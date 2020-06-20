أغنية جديدة ومبادرة خيرية.. هكذا تدعم بيونسيه ذوي البشرة السمراء

طرحت النجمة العالمية بيونسيه اغنية جديدة بعنوان Black Parade بالتزامن مع اطلاقها مبادرة خيرية تحمل نفس اسم الاغنية black parade route.





وتهدف المبادرة التي اطلقتها النجمة العالنية التي تلبغ من العمر 38 عاما، مساعدة ودعم المشاريع الصغيرة لاصحابها من ذوي البشرة السمراء بالتزامن مع عيد " يوم الحرية" الذي صادف الـ 19 من شهر يونيو.





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وضمت بيونسيه الى موقعها الرسمي "خانة" تحمل اسماء تلك المشاريع الشهيرة في عالم الجمال و الموضة والازياء و الديكورات والخدمات الصحية والمطاعم، كي تقدم اليهم الدعاية المجانية.





وكانت بيونسيه وزوجها جاي زي شاركا في التظاهرات الاحتجاجية بعد مقتل المواطن الامريكي جورج فلويد على يد شرطي.



