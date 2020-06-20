بينهم 7 من مراقبى الثانوية العامة والأزهرية.. رئيس مدينة شلاتين يطمئن على مصابى حادث انقلاب ميكروباص

توجه اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة شلاتين، لزيارة مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شلاتين - حلايب، والذى أصيب فيه 15 شخصا بينهم 7 من مراقبى الثانوية العامة والأزهرية بلجنة حلايب، ولقى 3 أشخاص مصرعهم، بينهم وكيل لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية.





واطمأن رئيس مدينة شلاتين على المصابين ووجه بالرعاية الصحية الكاملة لهم، مؤكدا أن أغلب المصابين حالاتهم مستقرة ولا يوجد حالات خطرة بينهم.





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كان اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة شلاتين، قال إن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شلاتين، وصل عدد الوفيات فيه إلى 3 أشخاص، والمصابين إلى 15 شخصا، وجار تقديم العلاج اللازم للمصابين وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.





وأوضح اللواء ياسر شعبان، أن من بين المتوفين والمصابين مراقبون لامتحانات الثانوية الأزهرية والعامة، مؤكدا أن السيارة الميكروباص تعرضت للانقلاب بسبب انفجار الإطار الأمامى لها، وكانت متجهة من مدينة شلاتين لحلايب.

وأكد رئيس مدينة شلاتين أن سيارات الإسعاف نقلت 7 مصابين وسيارات أخرى من الأهالى والمارين بالطريق نقلوا باقى المصابين لمستشفى شلاتين، ولقى 3 من بينهم مصرعهم، بينهم وكيل لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بحلايب، وأصيب 15 آخرون، حيث كان يستقل السيارة الميكروباص 18 شخصا.

كانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق شلاتين - أبو رماد، وذلك إثر انفجار الإطار الأمامى للسيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلت 7 مصابين وتم نقل عدد آخر من المصابين بمعرفة الأهالى لمستشفى شلاتين.