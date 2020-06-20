في عيد ميلاد أحمد بدير.. تعرف على أبرز الشائعات التي واجهها

يصادف اليوم السبت، عيد ميلاد الفنان أحمد بدير والذي أكمل اليوم عامه الـ75، فهو من مواليد 20 يونيو 1945 وقد بدأ مشواره الفني عام 1975 وشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات.



نرصد في هذا التقرير الشائعات التي طاردت أحمد بدير على مدار الأعوام الماضية .





- لحقت شائعة الزواج الفنان أحمد بدير منذ فترة، حين أطلق خبر زواجه من أرملة تدعى سارة.





- أما عن مشواه الفني كان له نصيب كبير من تلك الشائعات، حيث أذيع أكثر من مرة شائعة اعتزاله الوسط الفني.





- لتأخذ شائعة وفاته حيز كبير على مدار الساعات الماضية، ليخرج ينفي تلك الشائعة.