التعليم: نتابع حالة مصابي حادث ميكروباص المعلمين ونتمنى لهم الشفاء

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا نعت فيه بخالص الحزن والأسى (أ.ع.أ) أحد المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020 إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر.





وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إخطارًا من مديرية البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين.





وتتابع وزارة التربية والتعليم حالة المصابين في الحادث أولًا بأول وتتمنى لهم الشفاء العاجل.





وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر ، خروج جميع المعلمين المصابين في حادث انقلاب الميكروباص من مستشفى الشلاتين، ما عدا الأستاذ محمد أحمد ناجي عضو لجنة الإدارة بقطاع أسيوط.



