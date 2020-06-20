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محافظات

مجلس مدينة سفاجا: إزالة صخرة سقطت على طريق قنا دون حدوث أى إصابات

السبت 20/يونيو/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أزال مجلس مدينة سفاجا اليوم السبت ، صخرة سقط على طريق سفاجا - قنا بالكيلو 35، حيث توجهت هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا لمكان سقوط الصخرة وتمت إزالتها دون اصابات . 

ورافق رئيس المدينة رجال المرور ومسئولى الإدارة الهندسية ومديرى الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية ، وتم تأمين الطريق وتسيير حركة المرور بشكل آمن. 

وقالت رئيس المدينة ، أنه تم الدفع برجال المرور وبصحبتهم ونش ولودر وأدوات تابعة للهئية العامة للطرق والكبارى لرفع الصخرة وتسيير حركة المركبات وتنظيم حركة المرور بالطريق ، كما تم التعامل مع تبعات الصخرة وإزالتها بالكامل ، حيث تبين من المعاينية الأولية أن المنطقة المحاذية لجسم الطريق متحرجة ولم تشهد إنهيارات جبلية مماثلة من قبل. 


أضافت رئيس مدينة سفاجا ، أنه جارى الاستعانة بمهندسين وخبراء جيولوجيون من الهيئة العامة للطرق والكبارى لفحص مكان سقوط الصخرة وما إذا كان هناك أجزاء أخرى قابلة للإنهيار والسقوط ، وعمل الإجراءات الاحترازية للازمة حفاظًا على أرواح المواطنين .

وأشارت "رئيس المدينة" إلى أنه تم الإطمئنان على سلامة مرتادى الطريق والتأكد من إزالة الصخرة وأكدت ان طريق سفاجا _قنا آمن ومفتوح على كامل سعته بالاتجاهين .
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