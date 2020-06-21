برلماني يطالب باستدعاء وزيرة الصحة أمام البرلمان

قال النائب محمد الشورى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه سيتواصل مع محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان للتقدم بطلب عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لإستدعاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمام لجنة الصحة.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنطالب وزيرة الصحة بأن تخبرنا بالإجراءات التى اتبعتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا والنتائج التى توصلت إليها حتى تثلج صدورنا.

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٥ يوليو المقبل.





ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.





كما رفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة في واقعة مستشفى شربين.