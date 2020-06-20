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محافظات

التعليم: طلاب بيلا يؤدون امتحان الثانوية العامة في مدينة كفر الشيخ.. مستند

السبت 20/يونيو/2020 - 05:16 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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محمود زيدان
أصدرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بيانًا، أكدت فيه أن طلاب مدارس بيلا سيؤدون امتحانات الثانوية العامة ابتداءً من الغد الأحد، باللجان المقررة لهم داخل مدينة كفر الشيخ طبقا لما ورد بأرقام الجلوس الخاصة بكل طالب.

وقالت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن وزارة التربية والتعليم تقدمت باستشكال "دعوى رقم 43639 لسنة 74 شق عاجل" بوقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى المقامة بشأن وقف تنفيذ وإلغاء قرار عقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 لطلاب مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت كشك، أن الوزارة طالبت الطلاب بأداء الامتحان في موعده غدًا الأحد الموافق 21 يونيو 2020 طبقًا للجان المدرجة ببطاقات أرقام الجلوس الواردة من لجنة النظام والمراقبة المختصة، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.

وكان "صدى البلد" حصل على صورة من خطاب مرسل من الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس عام الامتحانات، إلى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، للإحاطة والتأكيد على أداء طلاب بيلا امتحانات الثانوية في لجان مدينة كفر الشيخ، عقب تقديم الوزارة بالإشكال القانوني ضد الحكم الصادر للطلاب.
التعليم: طلاب بيلا يؤدون امتحان الثانوية العامة في مدينة كفر الشيخ.. مستند
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