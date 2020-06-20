AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قبل انطلاقها بساعات.. رئيس المعاهد يطمئن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور

السبت 20/يونيو/2020 - 05:19 م
تطهير اللجان
تطهير اللجان
Advertisements
محمد شحتة
حرص علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق عملية الامتحانات بساعات، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الأحد.

وقال خليل إن هذا العام هو عام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب، مبينًا أنه يتم تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب،كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال. 

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مطالبا الطلاب وأولياء أمورهم بعدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة وهي من أهم أولوياتنا. 

وطالب خليل الطلاب بالالتزام بالتعليمات حرصًا على حياتهم ومستقبلهم، كما طالب أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان مع تقديم النصح لذويهم بالالتزام بالتعليمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو

إعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الجديد

مساحة 4 أمتار لكل طالب.. تفاصيل مهمة في امتحانات الثانوية الأزهرية

رئيس المعاهد الأزهرية يطمئن الطلاب: الامتحانات سهلة.. والشفوي 5 دقائق

ننشر المراجعة النهائية لمادة الديناميكا لطلاب الثانوية الأزهرية.. فيديو

استعدادا للامتحانات.. تركيب بوابات تعقيم على مداخل لجان الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الجيش يحمي ولا يهدد.. 20 رسالة من الرئيس السيسي خلال تفقد المنطقة الغربية العسكرية

الحدود والمصير المشترك..الجيش الليبي: موقف السيسي واضح ومصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن وليست تركيا

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

هاتوا شباب القبائل ندربهم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة دعم للشعب الليبي.. فيديو

رغم كورونا.. الغورية تكتظ بالمواطنين في مشهد ينذر بالخطر.. صور

AdvertisementS

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. الصحة: كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب..الدفع بـ 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين اللجان

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا لحماية حدودنا

لا هيعدي شرق ولا غرب.. السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة للميليشيات المتطرفة في ليبيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كمامة.. بيونسيه وزوجها يستقلان طائرة خاصة مع أبنائهما.. صور

قبل أول امتحان.. هانى الناظر يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

بالأصفر الجرئ.. رابعة الزيات بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام