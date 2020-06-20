لـ محبى السوشي.. نصائح هامة يجب اتباعها عند تحضيره فى المنزل

يفضل العديد من الأشخاص تناول السوشي ، فهو من اشهر الأكلات العالمية، وينال اعجاب محبى المأكولات البحرية بشكل كبير، ولكن البعض يفضل إعداد الأطعمة فى المنزل.





كما يعد السوشي من الأكلات الصعب تحضريها فى المنزل، وتحتاج إلى خطوات هامة للحصول على النتيجة المطلوبة، ولذلك نقدم لك اهم الخطوات الواجب اتباعها عند تحضير السوشي ..





-شراء نوع صحي من الأسماك ويصلح لعمل السوشي.









-استخدام سكينة حادة عند تقطيع السوشي.





-ابتعد تمامًا عن السمك النيئ، فيمكنك تحضير السوشي بأسماك مطبوخة لتجنب بعض الطفيليات الموجودة، مثل الجمبري والسلمون والتونة وغيرهما.





-تجنب الصلصة الغنية بالصوديوم لأنها تغير طعم السوشي.





-بلل أصابعك ببعض من الخل قبل فرد الأرز بيدك.





-الأزر المستخدم في عمل السوشي نوع خاص يبتعد تمامًا عن الأرز ذات الحبوب الطويلة.



