AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ محبى السوشي.. نصائح هامة يجب اتباعها عند تحضيره فى المنزل

السبت 20/يونيو/2020 - 07:03 م
سوشي
سوشي
Advertisements
نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول السوشي، فهو من اشهر الأكلات العالمية، وينال اعجاب محبى المأكولات البحرية بشكل كبير، ولكن البعض يفضل إعداد الأطعمة فى المنزل.

كما يعد السوشي من الأكلات الصعب تحضريها فى المنزل، وتحتاج إلى خطوات هامة للحصول على النتيجة المطلوبة، ولذلك نقدم لك اهم الخطوات الواجب اتباعها عند تحضير السوشي..

-شراء نوع صحي من الأسماك ويصلح لعمل السوشي.


-استخدام سكينة حادة عند تقطيع السوشي.

-ابتعد تمامًا عن السمك النيئ، فيمكنك تحضير السوشي بأسماك مطبوخة لتجنب بعض الطفيليات الموجودة، مثل الجمبري والسلمون والتونة وغيرهما.

-تجنب الصلصة الغنية بالصوديوم لأنها تغير طعم السوشي.

-بلل أصابعك ببعض من الخل قبل فرد الأرز بيدك.

-الأزر المستخدم في عمل السوشي نوع خاص يبتعد تمامًا عن الأرز ذات الحبوب الطويلة.

-لا يضاف الزيت إلى الأزر خلال الطهي، فيجب أن تكون حبات الأرز ملتصقة ببعضها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الرنجة المطبوخة .. لذيذة ومميزة

أحلى من المطاعم .. 8 أسرار لتحضير الأرز باللبن في المنزل

طريقة عمل اللازانيا .. 7 وصفات مختلفة

دون مفرمة... أسرار تحضير عجينة كفتة الأرز في المنزل

طريقة عمل مسقعة بالجبنة

ترشيحاتنا

بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تنشر صورة من الساحل الشمالي

السيسي : الجيش المصري من أقوي جيوش المنطقة ..وقادرون على الدفاع عن أمن مصر

بلون شعر جديد.. منة فضالى بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار..شاهد

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

مصر تشهد غدا أول كسوف للشمس خلال العام 2020

بعد أنباء ارتباطهما.. تعرف على سن أحمد فلوكس وديالا مكي

AdvertisementS

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. الصحة: كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب..الدفع بـ 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين اللجان

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

سرت تبعد ألف كيلو متر عن حدودنا .. أحمد رفعت: الرئيس وضع خطوطا حمراء لا يجوز تخطيها

طفل بحجم ريموت التليفزيون .. أغرب حالة ولادة في التاريخ .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ محبى السوشي.. نصائح هامة يجب اتباعها عند تحضيره فى المنزل

بـ الأحمر القصير.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن رشاقتها

نجاح جديد .. علاج Verzenio لتقليل معدلات الوفاة بالسرطان