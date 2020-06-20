عبدالله السعيد يستعد لعودة الدورى بإجراء مسحه فيروس كورونا.. شاهد





ونشر السعيد صورا له على انستجرام وهو يخضع للمسحة الطبية ، قبل استئناف التدريبات.





وتوقفت مسابقة الدورى المصرى منذ شهر مارس الماضى نتيجة تفشى فيروس كورونا فى دول العالم المختلفة وتوقف النشاط الرياضى حتى يتم السيطرة على الوضع.





ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 32 نقطة من 18 مباراة، ويتصدر عبدالله السعيد جدول ترتيب هدافين المسابقة برصيد 13 هدفا.