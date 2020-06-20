FaceApp التطبيق الذى حير مستخدميه.. ماذا تعرف عنه.. فيديو وصور

يبدو أن تطبيق FaceApp سيظل يلاحق مستخدميه بأفكار ومميزات جديدة ليصبح التطبيق الاكثر شيوعا واستخداما على وسائل التواصل الاجتماعى، فبعد ظهوره لأول مرة، في عام 2017 بخصائص فريدة في تغيير الصور، يظهر مرة أخرى بخصائص أكثر غرابة ليزيد من حيرة مستخدميه.





ويقوم تطبيق FaceApp بتغيير جنس صورة المستخدم وتحويلها من رجل إلى إمرأة والعكس، عن طريق خاصية تغيير الجنس الموجودة في التطبيق، الأمر الذى حير المستخدمون أنفسهم، كما أثار السخرية والانتقاد عند البعض الآخر.





ويعمل تطبيق FaceApp للتعديل على الصور باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وخوارزميات معينة لتحرير الصور وتعيدلها بشكل يبدو طبيعيا للغاية، لدرجة أن البعض يعتقد أنها صورة طبيعية عند مشاهدتها للمرة الأولى.









وعبر مستخدمو التطبيق على وسائل التواصل الاجتماعى عند حيرتهم بالنتيجة التى وصلت إليها صورهم، بعد استخدامه للمرة الأولى، حيث يقدم التطبيق صورة مقنعة للغاية، وفي نفس الوقت ، مخيفة للغاية.









وتصدر تطبيق FaceApp العام الماضى "ترند" مواقع التواصل الاجتماعى، وسيطر على تفكير مستخدميه بخاصية تغيير العمر، ليحول صور الشباب إلى صور كبار في السن عن طريق تغير لون الشعر وإضافة التجاعيد على الوجه، ليتفاجئوا بالشكل الذى سيكونون عليه بعد عشرات السنوات بعد انقضاء سنوات الشباب.



