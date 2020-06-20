محافظ كفر الشيخ: تطوير سوق ميت علوان والمناطق المحيطة بها.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام ، اليوم السبت، سوق ميت علوان والمناطق المحيطة بها، لمتابعة أعمال التطوير، ضمن خطة الدولة والمحافظة لتطوير المناطق العشوائية، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن تطوير المناطق العشوائية، يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تحسين البيئة العمرانية للمناطق السكنية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس المركز والمدينة، بتكثيف حملات النظافة، ورفع كفاءة الطرق، وإزالة كافة الإشغالات، بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من المرافق بسوق ميت علوان، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياقٍ متصل، وجه محافظ كفر الشيخ، خلال مروره على المحال التجارية، بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية، للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامتهم.





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