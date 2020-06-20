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فن

مي سليم تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور لها على الشاطئ

السبت 20/يونيو/2020 - 09:59 م
مى سليم
مى سليم
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مريم عزت
نشرت الفنانة مى سليم , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة لها بالمايوه على الشاطئ. 
نالت الصورة إعجاب كثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : 

كل يوم احلى واحلى _ قمر اوى _ احلى نجمة فى الدنيا 

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يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.


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