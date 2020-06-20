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أخبار العالم

ترامب يقيل المدعي العام في نيويورك بعد رفضه الاستقالة

السبت 20/يونيو/2020 - 10:16 م
ترامب يقيل مدعي عام
ترامب يقيل مدعي عام في نيويورك بعد رفضه الاستقالة
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قسم الخارجي
قال وزير العدل الأمريكي ويليام بار إن الرئيس دونالد ترامب قرر إقالة جيفري بيرمان المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الجنوبية في نيويورك، وذلك بعدما رفضه الأخير الاستقالة.

وكان وزير العدل الأمريكي أعلن أن بيرمان سيتنحى عن منصبه، إلا أن المحامي الأمريكي أكد في خطاب أنه لم يستقل، وعلم بالأمر عبر الصحافة. 

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وكان المدعي العام في نيويورك يحقق بعدد من القضايا تتعلق بحملة ترامب الرئاسية والمقربين من الرئيس الأمريكي. 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية بينها شبكة "سي بي اس" أن وزير العدل الأمريكي التقى بيرمان يوم الجمعة في نيويورك وطلب منه الاستقالة، إلا أن الأخير رفض الأمر.
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