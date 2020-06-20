ترامب يقيل المدعي العام في نيويورك بعد رفضه الاستقالة

قال وزير العدل الأمريكي ويليام بار إن الرئيس دونالد ترامب قرر إقالة جيفري بيرمان المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الجنوبية في نيويورك، وذلك بعدما رفضه الأخير الاستقالة.





وكان وزير العدل الأمريكي أعلن أن بيرمان سيتنحى عن منصبه، إلا أن المحامي الأمريكي أكد في خطاب أنه لم يستقل، وعلم بالأمر عبر الصحافة.





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وكان المدعي العام في نيويورك يحقق بعدد من القضايا تتعلق بحملة ترامب الرئاسية والمقربين من الرئيس الأمريكي.



