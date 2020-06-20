3 قتلى ومصابان في حادث الطعن بمدينة ريدنج البريطانية





وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرها إن 3 أشخاص توفوا في مكان الحادث، جراء عملية الطعن، بينما تم نقل اثنين آخرين إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج بعد إصابتهم.





وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في حديقة فوربوري العامة، بينما قامت الشرطة بتطويق المدينة موقع الحادث.





فيما طالب مجلس المدينة البريطانية السكان بالابتعاد عن المنطقة حيث تتعامل الشرطة مع "حادث خطير".



