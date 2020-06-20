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أخبار العالم

3 قتلى ومصابان في حادث الطعن بمدينة ريدنج البريطانية

السبت 20/يونيو/2020 - 11:03 م
مقتل 3 أشخاص وإصابة
مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث طعن بمدينة ريدنج البري
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قسم الخارجي
قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 2 آخران، خلال حادث الطعن في مدينة ريدنج البريطانية، حسبما أفادت صحيفة "تيليجراف".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرها إن 3 أشخاص توفوا في مكان الحادث، جراء عملية الطعن، بينما تم نقل اثنين آخرين إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج بعد إصابتهم.

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في حديقة فوربوري العامة، بينما قامت الشرطة بتطويق المدينة موقع الحادث.

فيما طالب مجلس المدينة البريطانية السكان بالابتعاد عن المنطقة حيث تتعامل الشرطة مع "حادث خطير".

وانتشر عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف في المنطقة، بعد وصول قوات الشرطة لموقع الحادث وبدء التحقيق في الواقعة.
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