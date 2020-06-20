حادث طعن جديد بمدينة ريدنج البريطانية

أصيب عدد من الأشخاص في حادث طعن بمدينة ريدنج البريطانية، حسبما أفادت وسائل إعلامية بينها وكالة "رويترز".





فيما ذكرت وسائل إعلامية بأن عملية الطعن وقعت في مكان شهد احتجاجات مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة الأمريكية.





وقال ضباط الشرطة في المدينة إنهم يباشرون "حادث كبير" بينما قال شهود عيان إن عدة أشخاص أصيبوا خلال حادث الطعن، بينما هرب المهاجم بعد ذلك.





من جانبه، طالب مجلس المدينة البريطانية السكان بالابتعاد عن المنطقة حيث تتعامل الشرطة مع "حادث خطير".



