AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حادث طعن جديد بمدينة ريدنج البريطانية

السبت 20/يونيو/2020 - 10:40 م
إصابة عدد من الأشخاص
إصابة عدد من الأشخاص في حادث طعن بمدينة ريدنج البريطانية
Advertisements
قسم الخارجي
أصيب عدد من الأشخاص في حادث طعن بمدينة ريدنج البريطانية، حسبما أفادت وسائل إعلامية بينها وكالة "رويترز".

فيما ذكرت وسائل إعلامية بأن عملية الطعن وقعت في مكان شهد احتجاجات مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة الأمريكية.

وقال ضباط الشرطة في المدينة إنهم يباشرون "حادث كبير" بينما قال شهود عيان إن عدة أشخاص أصيبوا خلال حادث الطعن، بينما هرب المهاجم بعد ذلك.

من جانبه، طالب مجلس المدينة البريطانية السكان بالابتعاد عن المنطقة حيث تتعامل الشرطة مع "حادث خطير".

وانتشر عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف في المنطقة، بعد وصول قوات الشرطة لموقع الحادث وبدء التحقيق في الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنواجه أي اعتداء على الشرطة.. جونسون: لا مكان للعنصرية في بريطانيا

ترشيحاتنا

عمر ربيع ياسين: الأهلي مهدد بفقدان نجومه الكبار في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

التواصل إنبوكس| فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج على فيسبوك.. فيديو

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

الجيش الليبي: خطاب الرئيس السيسي رفع معنويات الشعب وأشعرهم بالوطنية والعروبة

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور