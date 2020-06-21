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تعليم

عميد حقوق عين شمس يحدد موعد بدء تصحيح أبحاث طلاب فرق النقل

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أكد الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس، أنه لا يوجد نية لمد فترة تقديم الأبحاث لطلاب فرق من المستوى الأول والثاني والثالث .

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أعلن عميد كلية حقوق  خلال تصريحاته لصدي البلد انه سوف يتم إغلاق جميع منصات تسليم المقالات البحثية اليوم في تمام الساعة  الثانية عشرة من مساء اليوم  وعلى كل من لم يسلم بحوثه سرعة القيام بذلك حتى لا يعلن "راسبا".

وأضاف الدكتور ناجي انه سوف يبدأ التصحيح بعد غلق المنصة الخاصة باستقبال أبحاث  طلاب فرق النقل مباشرة موضحا ان يوم 22 يونيو يبدأ التصحيح .

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وأوضح عبد المؤمن انه سوف يتم تقييم الابحاث بشكل أحترافي مع  الالتزام من الطلاب ومراعاة بعض الضوابط لقبول المقالة البحثية ومنها  أنه لا يقتبس الطالب من مواقع الكترونية غير موثوق بها، وإذا تعامل مع مواقع إلكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس عن 25% وغيرها من التقيمات المتفق عليها .

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