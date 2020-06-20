الأعلى للمستشفيات الجامعية: العيادات تعمل بكامل طاقتها خلال فترة الامتحانات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب خلال فترة امتحانات الفرق النهائية، مشيرا الى أن الجامعات تقوم بالتنسيق ووضع خطة الوقاية للطلاب،موضحا أن جميع العيادات الخارجية تعمل بكامل قوتها.





أضاف "عبد الغفار فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يتم حاليا استقبال المرضى في جميع التخصصات الطبية، في إطار جهود الدولة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.









لفت عبد الغفار إلى أن العيادات الخارجية في المستشفيات الجامعية، لم توقف عملها منذ ظهور فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ الا أنها لم تكن تعمل بطاقتها كاملة بل بنسبة 30% فقط لتعود بكامل طاقتها بعد توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.





وعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية والدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء اجتماعا، الثلاثاء الماضي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود مواجهة فيروس كورونا.









وكلف "عبدالغفار"، جميع المستشفيات الجامعية بتشغيل العيادات الخارجية بالطاقة القصوى لاستقبال المرضى في جميع التخصصات الطبية وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.