قائمة بالأغذية الصحية للحماية من قلق امتحانات الثانوية العامة

قدم الدكتور، مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح غذائية للقضاء على قلق الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة.





وقال بدران لـ"صدى البلد، إن قلق الامتحان حالة انفعالية تؤثر على اتزان الطالب النفسي وقدرته على تذكر المعلومات الدراسية ويؤدى ذلك إلى التوتر والانفعال مع قلة النوم وفقدان الشهية .





التغذية الجيدة تحمى من قلق الامتحانات

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•الموصلات العصبية :

مواد كيمائية تنقل الإشارات والتعليمات بين الخلايا العصبية ، تؤثر في الذكاء والتفكير والإبداع والمزاج والقدرة على الاستيعاب والاحتفاظ بالمعلومات وتذكر واسترجاع المعلومات المختزنة بالمخ وكل ذلك يساعد الإنسان على التعلم.





تبين أنه عند نقص أو عدم توازن هذه الموصلات العصبية يعانى الإنسان من الاكتئاب أو قله التركيز أو ضعف الذاكرة، ولإنتاج الموصلات العصبية يحتاج المخ إلى التغذية الجيدة.







•الأسماك لتغذية العقول وضمان التفوق :

كلما ازداد تناول الأسماك ارتفعت معدلات الذكاء ومستويات التقدم.. الأسماك غنية بثلاث مواد تساعد على التفوق

1. الفوسفور : منشط للقوى الفكرية والجسمية

2. اليود ، و نقص اليود يخفض القدرات الذهنية

3. دهون أوميجا 3

• يجب شرب الماء والسوائل الطبيعية بوفرة خاصة فى لجان الامتحانات



الأحماض الأمينية :

1- التريبتوفان : يقوي الذاكرة ، ويتوفر فى الموز والتمر والجبن القريش و الفول السودانى

2- حمض الليسين : يؤدى نقصه الى القلق ، يتوفر فى الفول الأخضر والسبانخ .

3- حمض الفينيل ألانين : هام جدا لإنتاج هرمونات السعادة، نقصه يؤدى الى الخمول ، مصادرة منتجات الألبان والخبز الأسمر .

الفيتامينات

1-فيتامين ب1 :

•يلعب دورا هاما فى التحكم في الذكاء والقدرة على التعلم ، يوجد في الحبوب والمكسرات والخميرة

2- فيتامين ب 2 :

•نقصه شائع

•و يؤدى إلى تأخر النمو العقلى وضعف الذاكرة.

•يوجد في الخميرة والأسماك والخضروات الخضراء والفواكه و القمح .

2-فيتامين ب 3 :

•يساعد على تنشيط الذاكرة

•و القمح مصدر جيد له

3-فيتامين ب12 :

• هام للمخ والأعصاب

• و يوجد في الجبن والبيض والقمح،

4-فيتامين هـ :

•مضاده للأكسده يحمى خلايا المخ من التدمير

•ويوجد في المكسرات والبيض

5-فيتامين سى :

• مضادة للأكسدة،

• يتوفر فى الجوافة والكيوى والليمون والفلفل والكيوى والبرتقال .

•الكولين :

•ضرورى للحفاظ على الذاكرة

• يتوفر فى صفار البيض .

•الوجبات السريعة الغربية غير مستحبة :

تؤثر علي الذكاء والاستيعاب وتجعل الذاكرة أكثر بطئًا !

تعوق إرسال الإشارات العصبية

تحل الدهون الضارة مكان الدهون الصحية فى الدماغ فتقلل المهارات الذهنية

