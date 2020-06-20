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رياضة

فريق تركي آل الشيخ.. لاعبو ألميريا يحتفلون بفوزهم على سرقسطة بأغنية لـ محمد رمضان.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 11:56 م
حسن العمدة
احتفل لاعبو فريق ألميريا بفوزهم على فريق ريال سرقسطة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وسجل هدفي ألميريا، ارفين ابياه في الدقيقة 12، وقبل أن يسجل زميله إيران فيلالبا الهدف الثاني في الدقيقة 69.


ونشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك النادي، فيديو للاعبي الفريق وهم يرقصون على أغنية الفنان محمد رمضان كورونا فيروس".

وعادت الانشطة الرياضية فى أسبانيا وخاصة الدوري الاسباني بكافه أقسامه يوم 11 يونيو الماضي .

والتزمت جميع الفرق الاسبانية بالإجراءات الوقائية التي تم وضعها للتدريبات، بتقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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